長榮航空接連開航義大利米蘭與德國慕尼黑，迎接疫後旅遊復甦，旅遊界除期待歐洲市場後勢，也好奇下一個歐洲航點會在哪？民航局長林國顯說，台灣與歐洲國家沒有邦交，談判相對困難，例如與德國談了20年，才多出每周4班的慕尼黑，開航下一個航點還要多努力。

長榮航空今首航台北－慕尼黑航線，董事長林寶水表示，德國南部一直沒有航班直飛，因此旅客都相當期待，首航班來、回都接近滿載，後勢也很看好。

林寶水坦言，受限於外交關係，增班、拓點較難爭取，這方面政府一直有在幫忙，之後是否會飛貨機，也要再來努力，長榮想拓展的點很多，但要看航權取的情形。

被問到下一個航點是否可能為捷克布拉格，林國顯表示，布拉格確實是首先被提起的城市，這還在努力中，而波蘭現在也有航權，希望有航空公司能趕快來佈點。

林說，疫情前國人去德國約9萬，德國來台灣則約6萬多，接下來至少要突破這數字，歐洲地區每年來台灣50幾萬人，德國就佔20％，其他國家也還有努力空間。

林國顯指出，在慕尼黑開航前，台灣直飛德國只有中華航空的法蘭克福每天1班，2國從5、6年前開始談航權，去年7月才同意開航慕尼黑每周4班。飛德國從每周7班走到11班，爭取了20年，希望接下來用業績來證明，雙方是有繼續增班或拓點的市場。