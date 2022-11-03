交通部觀光局因應旅行社從業人員及導遊、領隊需先完成防疫講習訓練才能帶團，已於10月辦理逾110場次講習、合計已有1.8萬人完成受訓。同時，宣布已於「觀光職能e學院」上架講習課程，讓有需求者能不受時間、地理限制，隨時可上線學習。

行政院自9月30日起逐步鬆綁邊境管制、10月13日起入境改採「0+7」免居隔，觀光局9月30日公布指揮中心核定的「旅行業辦理入、出境團體旅遊操作指引」，並於10月13日同步解除觀光團出入境禁令。

依據指揮中心核定的「旅行業辦理入、出境團體旅遊操作指引」，接待入出境旅客的旅行業者應為員工執行防疫講習或教育訓練，落實指引規範相關措施，並指派已受相關防疫訓練的導遊或領隊人員引導旅客。

對此，觀光局10月起請旅行業者及觀光相關公協會辦理入出境指引講習，合計10月已辦理逾110場次、合計1.8萬人已完成受訓，其中導遊人員近6000人、領隊人員約1萬人完成指引講習。

除了辦理實體及視訊入出境指引講習課程，為協助觀光產業於疫後開放觀光做好接待準備，觀光局已於10月31日在「觀光職能e學院」上架入出境指引講習課程，提供有需求的旅行業從業人員及導遊、領隊人員能直接上線學習，以順利完成防疫講習訓練。

觀光局說明，於「觀光職能e學院」註冊帳號後即可選擇講習課程閱讀，可在課程閱讀完畢後，前往學員專區中的個人課表，再點選入出境課程資料填寫，之後依照引導填入個人姓名、身分證字號及聯絡電話，後續將由觀光局協助登錄完成入出境指引講習註記。