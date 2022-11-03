英聽考場居護暨隔離考分區試場布置。(大考中心提供／李侑珊台北傳真)

大考中心今(3)日公告112學年度高中英語聽力測驗第一次考試成績。今年度考試共計9萬8032人參加，拿下最高成績A等級的考生人數占21.94％，創下近5年最高。

配合疫情管制鬆綁，今年英聽首度開放確診輕症、居家隔離考生應考，依照大考中心提供數據，共有1614名確診考生、76名居家隔離考生到考。

而在考試人數方面，根據大考中心統計，上午場實到4萬8446人，缺考1297人，缺考率為2.61％；下午場實到4萬6992人，缺考1297人，缺考率2.69％。

至於成績分布，大考中心副主任鄭中平表示，在所有到考生當中，成績等級為A級占21.94％、B級38.14％、C級33.41％，而F級為6.51％。其中，等級B考生仍為最多，達3萬6399人；其次則為等級C的考生3萬1886人；拿A考生為2萬936人；仍有6217人拿不及格的F等級。

大考中心分析，今年拿下等級A的學生占21.94％，創下近5年最高，去年111學年拿下等級A的學生占20.38％、110學年則為20.80％、109學年19.16％、108學年20.57％。今年拿下F的考生占比為6.51％，則相較於111、110學年低。

鄭中平進一步說明，這次英聽考試與前4學年平均相比較，各等級人數百分比差異不大，其中A級、B級等級人數百分比皆高於前4學年平均，C等級人數的百分比降低，F等級人數的百分比約略相等。另外，男女生在成績等級的分布差異不大，其中男生在A級、F級的人數百分比高於女生，女生則在B級、C級高於男生，和過去呈現的趨勢差不多。

大考中心提醒考生，今(3)日上午起開放學生查詢成績狀況，英聽第2次考試將於11月中旬開放報名，學生可評估第1次成績決定是否再考第2次，兩次成績考生則可擇優使用。