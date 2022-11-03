鄧姓越南籍逃逸移工去年性侵一名輕度智能障礙及重度聽力障礙的16歲少女，導致少女大量出血休克，最高法院駁回上訴，斥責鄧男惡性重大，且對我國治安及女性安全造成嚴重威脅，依故意對少年犯強制性交罪判刑8年定讞。並應於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

鄧男是失聯多年之外籍移工，他隱匿身分承租房間居住，平日四處打零工維生，去年6至7月間少女與其父母、阿姨、弟妹等人，因其等原本住處進行整修暫時無法居住，搬到鄧租屋處樓下房間居住，鄧因此與少女有互動之機會。

去年7月30日上午，鄧見少女1個人、年少可欺，強行伸手將少女拉進他承租之房間內加以性侵，少女因而大量出血，鄧見狀竟未對少女為任何救治或送醫之行為，少女趁機逃離鄧的房間，家人返家後發現少女表情痛苦且大量流血，緊急將少女送醫急救並報警處理。

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