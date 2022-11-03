2014年幫助德國捧起世足大力神盃的當家門神諾伊爾（Manuel Neuer），今日透露自己被診斷出臉部患有皮膚癌，為此已經接受了3次手術。去年12月諾伊爾就被拍到在鼻子附近貼上膠布，可能就是為了掩蓋手術後的疤痕，而拜仁慕尼黑則表示，諾伊爾可能將在周末對陣柏林赫塔的聯賽中上陣。

諾伊爾最近與德國網球女將可貝兒（Angelique Kerber）一同宣傳護膚產品，2人最近都沒有時間專注在各自的賽事上，諾伊爾在10月9日碰上多特蒙德的德甲比賽過後便因肩傷問題休養至今，而可貝兒則是懷孕後暫停了網球活動。

這也是諾伊爾首次公開談論他與癌症的對抗，「我們都有皮膚病史，對我來說，我臉上的皮膚癌需要做3次手術，而可貝兒始終受到陽光引起的色素沉澱困擾，因為我們一直在外頭訓練，也喜歡在大自然中渡過我們的空閒時間，所以在防曬方面我們不會讓步。」

根據德國媒體報導，皮膚癌的手術並不會影響諾伊爾的職業生涯，他也將再次代表德國參與本屆世界盃。上屆德國逃不過世界盃魔咒的命運，在小組賽就含恨出局，這次德國與西班牙、哥斯大黎加及日本同在E組，晉級淘汰賽不是太大問題。