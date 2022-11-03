光電板毀漁滅農爭議頻傳！為了達成蔡政府所提及能源配比目標，近來政府積極推動光電板設置，但卻集中在部分區域，如台南市七股區未來恐怕逾1／5的 地都要設置光電板，嚴重影響當地民眾權益外，也恐使黑面琵鷺喪失食物來源，七股民眾今天不滿要求應立即總量管制且不得再增設光電等訴求。

「蘇貞昌，種電種到黑白衝！」，2018年七股民眾曾北上至行政院陳情光電與漁業爭地，但4年後爭議未解外，光電板更不斷增設，使七股養殖戶被迫趕走，今天逾200名台南市七股區民眾乘著遊覽車赴台北陳情。

「不是不支持再生能源」，七股區里長聯誼會副會長黃仙立強調，且歷來七股選舉也都支持民進黨為多，據統計，5月底為止七股已有1148公頃土地完成光電備案，占全區的1／10土地，至今光電業者仍不斷申請，未來七股可能逾2成土地都是光電板，呼籲應有總量管制，並立即停止光電增設。

中華民國野鳥學會秘書長呂翊維說，七股是黑面琵鷺的故鄉，光電需要大量面積開發，而其生態衝擊及對策缺乏實證基礎，如果持續開放光電進駐魚塭，櫽使多年保育黑面琵鷺的心血付之一炬。

「七股光電已造成生產輸、生活輸、生態輸」，七股沿海土地資源保護協會理事長楊惠欽說，因為設置光電板使漁塭難以承租、漁民被迫失業，減少文蛤生產、也使價格水漲船高，更因為減少食物來源，勢必影響黑面琵鷺生存。

七股區百大青農邱創褘說，光電板使漁塭難以承租、租金不斷上漲，導致返鄉漁清生存困難，養殖青年恐被迫遷離家鄉。