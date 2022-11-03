很開心受邀主持：2022年餐桌上的文學「食秋，流連蔬適圈」臺北體驗場。

2022年國立臺灣文學館餐桌上的文學，以「食秋，流連蔬適圈」為主題，推出：雅舍小堡、紅色珠寶盒兩道美食。讀者未來可以在臺灣文學館Minimou餐廳品嚐，而聽眾很有福，可以搶先在台北體驗！而且是在梁實秋老師的家中！

雅舍小堡取材自梁實秋散文〈豆腐〉、〈「麥當勞」〉兩文。〈豆腐〉一文提到北平厚德福飯莊名菜「羅漢豆腐」：「厚德福有一道名菜，嘗過的人不多，因為非有特殊關係或情形他們不肯做，做起來太麻煩，這就是『羅漢豆腐』。豆腐搗成泥，加芡粉以增其黏性，然後捏豆腐泥成小餅狀，實以肉餡，和捏湯糰一般，下鍋過油，再下鍋紅燒，輔以佐料。羅漢是斷盡三界一切見思惑的聖者，焉肯吃外表豆腐而內含肉餡的丸子，稱之為羅漢豆腐是有揶揄之意……」此外，〈麥當勞〉一文中梁實秋坦言自己對漢堡（「牛肉餅夾圓麵包」）頗有好感，因此廚師將兩者合而為一，並利用非基改板豆腐與未來肉開發製作而成。

「紅色珠寶盒」取材自蔡珠兒〈紅蘿蔔蛋糕〉一文，開發團隊根據蔡珠兒的配方，將紅蘿蔔一根根刨絲，再鋪上特調檸檬奶酪糖霜，滋味香甜冷酸。活動特別邀請蔡珠兒老師分享創作背景，這是她追憶母親的書寫，將思念埋藏在甜點的香氣中，更顯得哀傷。

對談由蔡珠兒與林肇豊（林阿炮）分享參展與策展的背景，以及閱讀飲食文學的心得，先聽了故事，再嚐美味，真是難得的體驗。

作者為國立台灣師範大學國文學系教授

照片來源：作者提供。

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