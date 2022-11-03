高市某公立高中附設國中部陳姓女家政老師，阻止曾姓女學生上課玩麵粉，雙方爆發口角衝突。曾女先向陳女潑水，陳女動怒、把曾女拉出教室時害曾女摔倒受傷。曾女家長趕到學校了解時，陳女氣得把菜刀放在桌上要跟家長談判，家長不滿提告。高雄地院依傷害罪判陳女4月，可上訴。

2020年10月23日下午，曾女在家政教室拿麵粉跟同學嬉鬧，陳女看到當場駡她「死小孩」。曾女不爽被管，回嗆陳女三字經、五字經，還朝桌面丟擲烤肉夾。

陳女不讓曾女擾亂上課秩序，把她叫到教室外訓誡。曾女不服管教，不甩陳女、直接回教室洗碗。陳師不滿曾女態度差，跟進教室，卻遭曾女潑水。

陳女理智線斷裂，直接抓住曾女雙手走出教室，過程中，曾女不慎摔倒撞到桌腳，導致右腰挫傷，在校園中引發不小騷動。

陳女事後在教師群組大吐苦水，強調曾女「不尊重上課！學生暴力」、「上課中突然被攻擊的感覺真的很恐怖」。事後曾女家長來學校了解衝突，陳女氣得直接放一把菜刀在桌上，曾女家長嚇得直接提告。

陳女辯稱，是曾女先潑她水又抓傷她手臂，她擔心曾女情緒繼續失控，會傷到她自己或其他同學，才會抓住她的手，曾女會滑倒純粹是地板濕滑意外。陳女的律師也辯稱，陳女行為是正當防衛、緊急避難。

法官傳喚學校主任及同學，盼動陳女行為激動，造成曾女心理傷害非輕，不構成正當防衛、緊急避難要件。審酌曾女因該事件壓力大，很少再去學校上課，還需要接受心理方面的治療，陳女無前科又有多次嘉獎紀錄，仍依傷害罪判刑4月，不得易科罰金，全案仍可上訴。