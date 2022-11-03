無黨籍台北市長候選人黃珊珊11月6日將舉辦「偉大市民向前騎」單車活動，沿途停靠柯市府8年來在北市12行政區的政績，但台北市長柯文哲另有安排不參加。柯文哲3日上午參加台北市動產質借處70周年活動後受訪時解答，原來那天適逢爸爸90歲生日，「不回家看也不行啊，這個我想辦法啦，看時間能不能結束趕快拉回來」。

黃珊珊「偉大市民向前騎」單車競選活動，自早上7時從競選總部旁的台北大巨蛋出發，沿途行經廣慈社會住宅、台北流行音樂中心、大港墘公園、士林市場、新北投車站、永樂市場、心中山線型公園、北門廣場、艋舺公園、景美集應廟、東區龍門廣場，再於晚間10時至終點站台北市政府。

黃珊珊表示，她曾與市長柯文哲挑戰台北、高雄「一日雙城」，當時她從台北騎到彰化，所以也有信心完成單車繞台北的挑戰，而柯文哲因有其他行程，若時間允許，還是會邀請柯文哲騎一小段。

對此，柯文哲上午解答，稱自己的爸爸要過90歲生日，「不回家看也不行啊，這個我想辦法啦，看時間能不能結束趕快拉回來」。