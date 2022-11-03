新竹縣2021年恢復舉辦跨年晚會，因疫情採取人流管制，仍擋不住熱情民眾參與，欣賞跨年煙火秀。（羅浚濱攝）

縣府與新竹縣不動產開發商業同業公會連續2年舉辦的公益慈善跨年晚會活動，在縣長楊文科連任應該沒有懸念下，楊文科與公會討論後確定舉辦2023新竹縣跨年晚會，12月31日仍在縣府前廣場登場，正積極敲定卡司陣容帶來精彩表演，點燃絢爛煙火，迎接2023年的到來。

楊文科表示，他上任後地方各界倡議舉辦跨年晚會，因此在睽違6年後，2021年恢復舉辦跨年晚會，讓縣民不用跑到外地跨年，在歲末年冬送上暖心祝福，開心迎接新的一年到來，也籍此行銷新竹縣觀光，迴響相當熱烈。

2021年跨年晚會邀請白冰冰主持，並有盧廣仲、動力火車、Leo王、張涵雅、郭靜、曾沛慈、孫盛希、朱俐靜、廖柏雅、陳思瑋輪番上陣，360秒煙火秀完則由OZI壓軸演出，因疫情採取防疫措施，管制人流進場，仍擋不住民眾熱情參與。

2022年新竹縣跨年晚會安排超強卡司金曲天后蔡健雅、金曲歌王蕭煌奇、MC HotDog熱狗，還有年輕人喜愛的樂團，因疫情緩解，縣府前廣場擠進上萬人潮，並為新竹縣帶來5萬觀光人次，帶動新竹縣住宿成長。

交旅處長游志祥指出，2023年跨年晚會將延續感恩和公益主題，卡司陣容將會全面升級，邀請的藝人基本上不會與前2年雷同，將以適合老中青幼各年齡層觀眾喜愛的歌手和藝人為主，目前正在積極接洽敲定中，期以精彩的表演，帶給民眾更好的視聽饗宴，促進新竹縣新一波觀光旅遊熱潮。

新竹縣不動產開發商業同業公會榮譽理事長吳國寶及理事長楊勝翔表示，該公會長期關懷地方，照顧弱勢，連續3年贊助舉辦跨年晚會，也年年將公會和企業界的愛心捐款與募集到的發票，全數捐贈給社福機構與基金會，希望讓大家抱著幸福與感恩的心，迎接新的一年。