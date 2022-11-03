現任職籃台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」隊長的梓梓（董梓甯），擁有天使臉孔與E級超兇身材，instagram吸引超過80萬粉絲追蹤，經常透過社群媒體分享日常的她，昨（2日）曬出穿著泳裝的辣照，加上上帝視角的拍攝手法，養眼畫面讓所有人鼻血直流。

梓梓於instagram曬出在泳池裡的養眼照，只見她寫下：「早安哇!為了工作第一次穿了死庫水」，只見她完妝綁著包包頭，展現出鄰家女孩可愛的一面，接著將雙手抬起放在後腦勺，瞬間又露出辣度破表的S級曲線，「由上往下」的拍攝角度，將完美的上帝視角表露無遺，不僅讓傲人北半球搶盡目光，還擠出一條深邃事業線，超兇的火辣身材引起網友議論。

對此，網友紛紛留言：「直接被第一張的美震驚到」、「好漂亮氣質女神，身材真好，可愛到爆」、「誇張欸！會不會太美了」、「戀愛的感覺」、「梓梓穿泳裝好辣，喜歡」、「是水女孩欸」、「下次可以試試連身高衩泳裝」、「來人餵綺夢吃蝦」、「身材好的人，穿什麼都可以駕馭耶」、「早安~看到辣照瞌睡蟲都跑走了」。

梓梓日前穿著性感泳裝在露台拍攝美照，只見X型設計讓上圍更加豐滿，下半身則是嫩粉三角泳褲，讓堅挺又翹的蜜桃臀大方見客，她也在貼文透露內心的小心願：「今天終於有一點太陽了，我也發一下藏了一個夏天的冰淇淋，希望忙完這一波，我還能再去曬太陽」。