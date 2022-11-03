韓國梨泰院鬧區10月29日晚間因萬聖節狂歡人潮發生踩踏事件，造成超過300人死傷，專家憂心，這起發生在首都市中心的大型慘案，除倖存者與家屬外，對社會大眾造成的心理創傷恐更勝2014年世越號事件。

上萬人為感受萬聖節狂歡氣氛聚集在充滿異國風情的梨泰院，對韓國人而言並不罕見，雖然因疫情時隔3年可以不必戴口罩參與室外活動，但就梨泰院當地居民說法，這天人潮其實與往年比起來並沒有多上多少。

但這樣的日常景象卻在今年成了人間煉獄，人群推擠跌倒造成踩踏事件，截至今天上午9時統計共釀156人喪生、173人輕重傷，成為2014年世越號渡輪沈沒、造成300多人死亡以來，韓國發生的最嚴重災難事件。

這起意外受到國際矚目，當局是否應對不足與現行制度的疏漏成為輿論關注焦點，韓國中央災難安全對策本部宣布就此案成立工作小組，擬定大量人群聚集可能造成事故的預防對策，但對於生活在大都市、每天都得面對擁擠人潮的一般百姓而言，對這座城市、這個國家的不安感正在擴大。

韓聯社報導，許多目擊者在事件發生後紛紛尋求心理諮商協助，由國立精神健康中心國家創傷中心負責營運的「梨泰院事故綜合心理支援團」至今已接到450多件求助，這些災難倖存者「無法擺脫沒能救出更多人的罪惡感」。

事發當下紀錄的照片、影像廣泛在社群網站上流傳，也讓這起事件的負面影響擴及韓國社會。「對人多的地方產生了排斥感」，一名每天都得搭乘人潮眾多的地鐵上下班的37歲首爾居民告訴媒體，短期內打算自己開車通勤，不願意再去擠地鐵。

許多網友及專家在事發不久後就提出警告，呼籲大眾及媒體停止在社群網站或報導中散播有關事發現場過於露骨及刺激性內容；而梨泰院意外又發生在一般生活場域，專家憂心，恐怕會對韓國社會造成更廣泛的精神衝擊。

在世越號事件後，以校醫身分為學生提供心理治療的撫慰心靈精神健康醫學科醫院院長金恩智（譯音）指出，這次事件與世越號相比，向大眾展露的事發場面更多、更詳盡，也因此可能對整體社會造成比世越號事件更嚴重的心理創傷。（編輯：林憬屏）1111103