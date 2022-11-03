23歲楊姓男子約陳姓應召女以2萬4000元援交，楊男等陳女洗完澡後，覺得對方牙齒不潔，反悔不嫖了，還從陳女手中搶回2萬1000元，事後陳女報警控告楊男強盜，結果警方查出，楊男找陳女援交，將楊姓嫖客及接送陳女的楊姓馬伕2人送辦，法院日前判楊姓嫖客拘役20天，緩刑2年，台北地檢署另依媒介性交易罪起訴楊姓馬伕。

檢警調查，楊男4月26日晚間使用LINE透過應召站人員約陳女援交，2人到台北市大安區某旅館，楊交付陳女現金2萬4000元，等陳女去洗澡後，覺得陳牙齒黑黑的，性趣缺缺，主動取消性交易，認為自己只需付3000元，但陳拒絕，楊拿走陳女皮包後抽走2萬1000元離去。

陳女心有不甘，報警指她援交遇上恩客強盜搶錢，警方循線找到楊姓男客並查扣遭搶的2萬1000元，同時也約談楊姓馬伕。

結果楊姓男客因與陳女搶錢，被台北地院依強制罪判拘役20天，緩刑2年，至於楊姓馬伕則被北檢依妨害風化罪起訴，聲請簡易判決處刑。