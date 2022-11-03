登山客蔡姓男子2日晚間在海拔2605公尺的塔芬谷山屋高山症發作，空勤黑鷹直升機今早在天氣情況允許下出勤，將蔡男送下山就醫，目前無生命危險。
空中勤務總隊台東豐年機場駐地勤務第3大隊第3隊表示，2日晚上6時接獲總隊勤務指揮中心通知，位於塔芬谷山屋的登山客蔡男因高山症發作，申請直升機協同消防署特搜隊執行後送任務。
第3隊接獲總隊命令後，今日清晨6時30分派遣UH-60M型直升機，執行任務，順利將蔡男送回台東豐年機場，再由救護車送往醫院，目前無生命危險。
登山客蔡姓男子2日晚間在海拔2605公尺的塔芬谷山屋高山症發作，空勤黑鷹直升機今早在天氣情況允許下出勤，將蔡男送下山就醫，目前無生命危險。
空中勤務總隊台東豐年機場駐地勤務第3大隊第3隊表示，2日晚上6時接獲總隊勤務指揮中心通知，位於塔芬谷山屋的登山客蔡男因高山症發作，申請直升機協同消防署特搜隊執行後送任務。
第3隊接獲總隊命令後，今日清晨6時30分派遣UH-60M型直升機，執行任務，順利將蔡男送回台東豐年機場，再由救護車送往醫院，目前無生命危險。
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