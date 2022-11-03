TLC旅遊生活頻道知名節目《我的男友是媽寶》（I Love a Mama‘s Boy）最新第3季內容收錄多組活生生的美國案例，這些瘋狂寶媽有的逼兒帶孫去驗DNA、有的要求兒子交往對象必須是自己的複製人，還有的嗆媳婦「你家就是我家」，更有人妄想替兒子指定女友。到底在「真愛」與「母愛」之間，優柔寡斷的媽寶們會做出什麼抉擇，令人相當好奇。

南西不喜歡兒媳婦克絲緹，即便她跟兒子羅伯已經共組家庭，還生了2個可愛的孫女也一樣。南西嫌克絲緹不懂做飯、不會洗衣，沒好好照顧羅伯，「她還逼我兒子不准邀我去參加婚禮」，羅伯是綜合格鬥選手，為比賽正執行嚴格飲食控制，南西卻頻頻以美食引誘兒子破戒，這點讓擔任羅伯營養師的克絲緹相當不滿，殊不知南西竟還趁羅伯回家吃飯時說：「我覺得小女兒跟你長得一點都不像，去做親子鑑定吧 ！」

媽寶麥特結束了一段交往4年的感情，正由老媽凱莉陪著一起療傷。（TLC提供）

麥特才結束了一段交往4年、訂婚1年，連新房都已蓋好卻告吹的感情，正由老媽凱莉陪著一起療傷的他宣布：「無論我以後跟誰在一起她都必須跟我一樣接納我媽，熱愛她的古怪滑稽以及她的獨特作風，對我跟未來交往的女生而言，沒有我媽的參與我們就不會有幸福人生。」而年僅24的女友候選人布塔妮，竟天真地以為拜見過麥母親凱莉就能順利展開戀情，一場可預見的腥風血雨即將展開。

萊拉想把已有女友的兒子沙奇伯跟閨蜜的女兒送作堆。（TLC提供）

沙奇伯和艾蜜莉這對歡喜冤家，戀情歷經沙奇伯的求婚計畫被老媽萊拉破壞、艾蜜莉失態抓狂、忍痛黯然分手等戲碼，所幸2人最終還是復合了。而且這回沙奇伯搬出老家與女友同居，艾蜜莉算是小勝一籌，但萊拉可沒投降的打算，她趁兒子回家探望自己的時候大大推薦了閨蜜美麗的女兒，鼓勵地說：「why not?」嘴上要老媽別鬧的沙奇伯，究竟內心有沒有動搖呢？

單親媽蘿倫妲辛苦養大獨生子崔伊，崔伊從此離不開娘。（TLC提供）

單親媽媽蘿倫妲一人兼差2份工作養大獨生子崔伊，崔伊長大後離不開媽媽，房子買在跟媽媽同一社區，老媽每天進出崔伊和女友艾比的家像出入廚房般頻繁，還常把艾比當空氣人。正因如此，即便崔伊和艾比已經有了一個7歲兒子，艾比還是沒有點頭下嫁。「若崔伊給不了我要的關注，而蘿倫妲也毫不收斂，那我們就該斬斷這段關係！」溫和的艾比撂下重話，崔伊即將為自己的搞不清楚狀況付出代價。

《我的男友是媽寶第3季》今（3日）起，每星期四晚間9點TLC旅遊生活頻道首播。