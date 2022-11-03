34歲香港模特兒簡幗儀有「最美設計師」封號，她不僅外型甜美、身材火辣，還有設計長才，可說是許多粉絲心中的女神。近日隨著疫情解封，人人「報復性出遊」，簡幗儀便曬出人到巴黎的美照，可見她僅用一塊布遮胸，大露南半球，一轉身辣炸的沙漏曲線曝光，更引來粉絲喊：「犯規」。

香港理工大學時裝及紡織系碩士畢業的簡幗儀，從小就有當設計師的夢想，畢業後開設了自己的工作室，除了設計女裝外，也喜歡替人設計婚紗，夢想是成為女孩們的「神仙教母」，而她雖然外型看來柔弱，起初工作室的雜事都自己一把抓，也可見她「女漢子」的一面。

外型亮麗的簡幗儀，平時也是自己品牌服裝作品的最佳模特兒，每每服裝被她穿上身，都引來一股購買潮，而每年都會推出一本散文的她，今年5月首度公開和媽媽的合影，可見簡媽媽也有雙大眼及挺鼻，間接可證實簡幗儀的美貌純屬「天然的」，她更有感而發寫下：「第一張好像我抱著將來的自己，後面的是昨天煮的母親節晚餐，現在其實常常煮飯給他們吃，因為不論是不是母親節也要親媽媽。」

近日，簡幗儀先是如願以償到泰國出遊，並在當地曬出泳池辣照，2天前她人又跑到巴黎，可見她性感禮服上身，僅用一布纏胸，中空露出小蠻腰，一轉身時使她南半球隱約走光，同時又露出的美背更令人驚豔，網友回應：「Lili人真是美翻全巴黎」、「太美了啦」。