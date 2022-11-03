國道1號汐止交流道發生邊坡坍落事故，影響高速公路南下主線。不少汐止人在臉書上哀嚎，有網友更直言，塞了3個多小時還沒有離開汐止，這若是搭飛機都已經從台灣到泰國了。許多苦主更是PO出國道慘淪停車場的畫面，盼塞車問題能盡速解決。

一名網友今在臉書社團《汐止集團》上發文表示，汐止大塞車，開車出門過了3個小時竟然還在汐止，真的很令人崩潰，如果是搭飛機的話，這3個小時恐怕都已經快從台灣飛到泰國了，引起網友們熱烈討論。

國道1號汐止交流道發生邊坡坍落事故，影響高速公路南下主線，導致汐止大塞車。（圖／網友提供）

另也有其他苦主在社團中哀嚎，「新台五路二段往南方向全堵住，建議趕快坐火車。現在大路口整個大塞住」、「高速也塞，縱貫線也塞爆了」、「怎麼了？國道停車場下雨了嗎」、「塞車都快要變成汐止日長了」、「早上6時45分上暖暖交流道，10點才開出五堵中油交流道，整整塞了3個半小時」、「你們汐止是不是很大？每個汐止人都跟我說開車要2個小時以上才能開出汐止？」

汐止大塞車。（圖／網友提供）

不少人網友持續在臉書上回報後續，最諷刺的就是，只要一開出去汐止就順暢無比，到底塞車的問題什麼時候可以解決？一名網友更留言指出，他大約7點半出門的，卻要到將近11點的時候才順利抵達公司，這是什麼夢魘。