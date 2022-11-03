經濟部能源局日前宣布「台灣2030節能戰略計畫」，制定2030年前完成351.3億度節能目標，工研院今天攜手13家廠商發表成功打造第1條國產磁浮離心壓縮機與冰水機供應鏈，瞄準台灣每年30億的冰水機產值與全球上千億冷凍空調市場商機，目前全台公營機構、學校、醫院等場域裝置60套，年節電率40至60％，平均年節電量達600萬度。

工研院指出，被譽為「節能新救星」的磁浮離心式壓縮機，已成全球空調未來主要產品趨勢。工研院研發關鍵國產磁浮離心機相關技術，攜手台達電子等13家廠商，打造第1條國產磁浮離心壓縮機與冰水機供應鏈，1年預估可生產4、500套設備，除可滿足內需市場，也能外銷到世界各國。

國產磁浮離心機產業聯盟會長鄭名山指出，為減輕對環境的負擔，各國政府與國際冷凍空調業者無不傾力投入節能用電的科技研發，磁浮離心式壓縮機因具備：無潤滑油、低振動、低噪音運轉、重量輕、少零件，且運轉效率高、啟停迅速，可節電高達4到6成。台灣也是全球第2個可完整建立該產業鏈技術的國家，僅次於美國。 工研院綠能與環境研究所所長王漢英表示，目前台灣工商業用空調設備占全國總耗電8％，其中冰水機更占44％左右的耗電，因此，先進的冷凍空調設備與系統研發是工研院長期投注的節能重點技術。過去台灣磁浮離心式壓縮機必須仰賴進口，因此推動台灣浮離心式壓縮機自主生產，對產業發展與工業節電十分迫切。

他提到，浮冰水機需要跨電力、電子、電機、精密機械、冷凍空調等多項技術領域整合，進入門檻相當高，9成以上關鍵技術長期壟斷於歐美大廠手中，為突破技術門檻，在經濟部能源局推動下，工研院跨域鏈結國內領導廠商，整合資源共同突破技術瓶頸，今年在產官學研努力下，終成功打造第1條國產磁浮離心機產業鏈，從零組件到壓縮機、冰水機已有完整市場商品推出，是台灣淨零轉型技術發展的重要里程碑。