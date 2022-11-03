避免陷入被淘汰的邊緣，太空人在第4戰重振旗鼓，在世界大賽高張且緊繃的壓力下，太空人投手群不畏滿場費城球迷吵鬧喧囂，合力上演了一場無安打比賽，也是季後賽史上第3次，加上打線在5局上半轟下5分大局，最終太空人以5比0擊敗費城人，系列賽以2比2扳平。

2隊在比賽前半段形成投手戰，儘管太空人2度站上得點圈卻都無法而返，不過比賽在5局上發生變化，太空人先是以3支安打攻占滿壘，將費城人先發投手諾拉（Austin Nola）給打退場，此時接替登板的阿瓦拉多（Jose Alvarado）提油救火，先以觸身球奉送分數，再遭到太空人連續3支安打，包含布瑞格曼（Alex Bregman）2分打點二壘安打，一口氣灌進5分。

HISTORY MADE.



The @astros are only the second team in MLB history to throw a #WorldSeries no-hitter! pic.twitter.com/xFGB6VaCdo — MLB (@MLB) November 3, 2022

太空人先發投手哈維爾（Cristian Javier）越投越穩，6局的投球當中送出9次三振，甚至繳出了無安打比賽的內容，只投出2次保送，哈維爾用了97球後被換下場，太空人牛棚阿布瑞尤（Bryan Abreu）、孟泰洛（Rafael Montero）、普瑞斯利（Ryan Pressly）持續保持無安打狀態，最終以5比0擊敗費城人，將系列賽扳回原點。

這場無安打比賽也是自洋基傳奇拉森（Don Larsen）在1956年世界大賽G5的完全比賽，以及費城人哈勒戴（Roy Halladay）在2010年的國聯分區系列賽G1後，大聯盟季後賽史上第3次無安打比賽。