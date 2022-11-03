淘氣的路易

4歲的小王子路易淘氣又可愛，每次公開露面時，表情超多，讓全球王室粉都為之融化。不過，他調皮的行為似乎來自遺傳。

據英國《快報》（Express）報導，路易在上半年慶祝女王登基70周年的白金禧（Platinum Jubilee）時，充分展現了叛逆的個性。儘管38歲的叔叔哈利也經常被說叛逆，但影響路易的，似乎不是他。

在一次白金禧慶祝活動中，他不僅用手掩住媽媽凱特的嘴，要她別再說話，還不時做鬼臉。而有錄影為證，顯示路易會這麼調皮，可能得自老爸真傳。當威廉小時，也曾與王室成員一同亮相時，公開在露台上大做鬼臉。

威廉小時的淘氣樣

在肯辛頓宮（Kensington Palace）公開的影片中，還可以看到，媽媽黛妃告訴他，玩好了要回家，但他不肯聽，於是黛妃說，「好吧！那哈利就可以享受所有的樂趣囉！」而這招十分管用，不一會兒，威廉就一邊大叫，「不、不、不，」一邊趕緊追出來。