國民黨高雄市長候選人柯志恩2日到楠梓區出席廟口開講活動，深夜在臉書感謝到場的許多鄉親跟返回第二故鄉助陣的前高雄市新聞局長王淺秋，更談到一到黃昏，美麗的夕陽都被空汙給遮住，騎機車的民眾到家第一件事都是洗臉，「如果我當市長，我絕對會讓高雄從汙染之都變成環保之都」。

柯志恩首先謝謝近千位的楠梓鄉親、王淺秋到場助陣，以及所有願意在現場、在線上收看廟口金能講的總幹事、後援會長們，讓她深深感動，且現場有許多鄉親已經來超過5場以上，更有一位12場，場場都到，而這就是巷仔口的感動，這就是基層鄉親的力量！

柯志恩指出，大家都知道楠梓是高雄少數人口成長的地方，是一個新興地區。但在人口成長的同時，卻有許多問題需要有魄力的市政府來解決，抬頭是空汙、低頭是爛路，河川汙水流，騎車滿臉灰，自己團隊裡有兩位年輕朋友，就是高雄大學畢業的，他們說楠梓的後勁溪，如果好好維護，可以美的不輸台灣任何一條河川。

然而今年7月，後勁溪就出現汙染事件，柯志恩表示，市政府罰了300多萬，但這幾年下來，罰的還少嗎？市長震怒、環保局重罰，為何汙染事件還是不斷發生？如果她當市長，絕對會讓高雄從汙染之都變成環保之都，執法面不夠，不會震怒，會運用科技執法，用更科學有效率的方式來監督業者；法律面不足，修訂更全面的環保自治法規，建立一套最嚴格的防範機制。若當市長，絕對讓所有高雄鄉親，看到美麗的河川、過健康的生活，不會每次騎車回家都像參加越野賽，進屋還滿臉灰。

不只如此，柯志恩指出，高雄鄉親的健康絕對比財團發大財更重要，錢不能是財團賺去了，然後債，用人民的身體健康來付！這次參選高雄，不曾口出惡言，當教育家25年，比當政治人物還久，因此希望帶給高雄市民，是一場正面、乾淨，充滿快樂與希望的選舉。