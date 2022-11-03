北市育成高中門口出現10多名黑衣人 竟是女學生IG與人結怨 母親撂人接女兒放學

台北市南港區育成高中昨（2）下午4點有大量黑衣人群聚在校門，嚇壞不少家長，據了解原因是該校一名女學生在網路上被警告會遭不利，女學生的家長才到校接孩子，而黑衣人只是「剛好約好要一起吃火鍋」，但警方研判是家長撂人到場展示「實力」，目前校方稍早也回應此事，將會加強輔導。

據ETtoday報導，育成高中學務主任羅丙炘回應，因校內一名女學生在Instagram上與人發生糾紛，對方揚言對她不利，女學生家長才會到校來接女兒，而家長聲稱十多名黑衣人是「剛好約好要一起吃火鍋」，當下已被員警勸離；目前校方已與家長溝通，將調查揚言不利的人士是誰，也會啟動輔導，加強網路倫理宣導。

警方回應，現場一名涂姓女子表示，女兒在IG上疑似與人發生留言糾紛，因擔心女兒安危，所以才找了一群剛好「相約吃飯」的友人，一起到學校門口接女兒放學，並在接到小孩後隨即離去。警方研判，涂女撂人到場可能是想展示「實力」，警告對方自己女兒不是沒那麼好欺負的。

警方調查，現場雖無叫囂、滋事等行為，但對於該疑似意圖滋事而聚眾等行為，已陸續追查10餘人到案說明，依社會秩序維護法第64條及第87條等進行調查及裁處。