英國央行(BoE)有望在周四稍晚升息75基點(3碼)，讓利率來到3%，將為自1989年以來最大的升息。

英國央行自從在上一次9月22日升息以來，一直面臨政治和金融市場的紛擾，當時前首相特拉斯(Liz Truss)推出450億英鎊的減稅方案。

該計畫本來設想為避免衰退和刺激長期的成長，但是卻讓英鎊匯價跌入谷底，英國央行當時被迫出手支撐債市，首相特拉斯隨後也下台。

金融市場目前趨向穩定，英國的借貸成本也回復到基本水準，英國央行也得以在本周二開始啟動量化緊縮，出售英國國債。

然而英國經濟的根本性問題依然存在。9月英國民眾的消費者物價指數(CPI)回升至10.1%的近40年高位。而儘管政府付出了高昂的補貼，但能源價格仍大幅上漲，這可能進一步推高十月的物價指數。

英國基金公司Cardano資深經濟學家Shweta Singh表示：「英國央行面臨著一個極其艱難的平衡過程，在經濟衰退的同時，又要大幅升息」。

路透調查53名經濟學家當中，有46名認為英國央行在本月會將利率升至3%。

聯準會在周三將基準利率調升75基點，來到3.75%至4.0%區間。歐洲央行在上周將存款利率升75基點，為1.5%。但聯準會表示，未來升息幅度將放緩。

投資人預計，英國央行在12月和明年5月的銀行利率，將分別達到3.5%和4.75%水準，為自2008年以來的最高水準，但低於上個月市場動盪時期預計的6%左右的峰值水準。