美國聯準會（Fed）昨(11/2)日公布11月利率決策結果，如預期升息3碼，聯邦基金利率升至3.75-4.00％區間，為今年來連續第四度升息3碼(0.75%)，並計劃繼續升息，但暗示接下來有可能縮小升息幅度，美股一度翻紅；之後主席鮑爾又發表鷹派談話，美股再度由紅翻黑，道瓊指數收盤大跌逾500點。法人認為，Fed採前置性升息展現對抗通膨的決心，雖目前美國CPI依舊在高檔，但預計接連的鷹派升息動作發酵後，將有助逐步緩解通膨壓力，接下來及2023上半年通膨應有望回落。值此聯準會升息末端，投信法人陸續提出投資建議，投資人可趁利空找尋布局時點和標的。

國泰投資級公司債ETF(00725B)基金經理人林盈華表示，高通膨與升息尚未明確放緩的雙重壓力下，能提供較佳收益的資產顯得格外珍貴，尤其今年市場波動大，資產納入信用評等較高的優質債ETF，能為資產提供強韌的下檔保護，加上股票與債券長線關聯性低，手上滿手股票ETF的投資人，若能透過「股+債」部位建構長線的資產配置，將有助降低整體資產波動，並提高投資成效。

統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，台股受到地緣政治及美中科技戰影響，近期表現較為弱勢。目前加權指數本益比也已經來到歷史低檔。未來需密切留意通膨及聯準會政策變化，而科技業的庫存預計在第3季達到高點後回落，並於明年上半年結束庫存調整。今年來台股科技型淨申購以統一奔騰逆勢最吸金，今年以來淨申購達21.04億元。

中信電池及儲能ETF（00902）經理人詹佳峰表示，目前動力電池需求維持不變，也讓最上游的鋰礦價格居高不下，加上中國新能源車購置稅免徵至2023年底。展望2023年，電池產業仍相對看好較其他產業表現亮眼，10月成分股新增美國鋰電池材料生產商Livent Corporation後，基金持股已涵蓋全球前五大鋰礦商，完整布局鋰電池上游。中信電池及儲能ETF（00902）追蹤的ICE FactSet電池與儲能科技指數10月進行季度指數調整，新納入兩檔上游礦商，包括美國Livent和中國中礦資源，剔除天華超淨和容百科技兩檔。

富邦ESG綠色電力(00920)經理人洪珮甄表示，該ETF追蹤的ICE FactSet全球綠能ESG指數自10/20至10/31大漲10.07%。綠電產業在政策驅動下，長期上行趨勢明確，建議短線投資人，可就近期財報激勵與情緒反轉時點進行波段操作，長期投資人亦可進場佈局，以獲得長期能源轉型投資收益。ICE FactSet全球綠能ESG指數第一大成分股美國最大太陽能微型逆變器廠商Enphase Energy公佈第三季財報，表現優於市場預期，主要受益於全球需求的持續強勁(尤其在歐美地區)，推升了第三季營收創下新高，同時上調了第四季的財測，第四季度收入預測為6.8億美元至7.2億美元，亦優於過去市場的預測值。