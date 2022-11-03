聯準會一如市場預期升息75個基點，並暗示之後可能縮減升息力道，但聯準會主席鮑爾在會後釋出意外強硬的信息，隔夜美股全面重挫，受此打擊，周四香港恆生指數盤中大跌2.1%，為15494.53點。國企股(H股)目前跌跌2.23%，報5235.40點。
鮑爾在記者會上表示，對抗通膨的戰爭「遠未結束」，現在討論暫停升息「還太早」，他並表示，數據顯示最終利率水準將高於此前預期。
恆生科技股指數目前下挫3.2%，成分股跌多漲少，理想汽車漲逾5%，表現最佳，其次為明源雲漲逾4%。閱文集團和蔚來跌逾6.5%，表現最疲弱。此外，網易、阿里巴巴跌幅都超過5%。
最近炒高的生醫疫苗股大跌，生技股指數重挫逾3%。康希諾表示其開發的吸入式新冠疫苗不會帶動業績大幅成長，股價在8天狂漲近兩倍後，周四開跌15%，目前重挫26.5%。
陸媒報導深圳重現千人搶房景況，碧桂園、碧服、龍湖、龍光集團、綠城中國等大陸地產和物管股應聲走高。
跟進聯準會腳步，香港金管局宣布升息75個基點，至4.25%，新地、恒地、新世界等本地地產股集體下挫。
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