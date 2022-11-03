日本「桌球天后」福原愛去年3月被日本媒體拍到疑似「婚內出軌」，私下與橫濱男單獨約會、住旅館的照片後形象全毀，更導致橫濱男與元配離婚，讓橫濱男前妻身心受創，正式向福原愛提出告訴，並求償1100萬日幣（約台幣245萬元）引發外界關注。但儘管如此，福原愛仍不受影響，近日更露臉公開自己下一步的動向，卻遭一向力挺她的大陸網友吐槽。

福原愛自從陷入「不倫風波」後，輿論評價兩極，但大部分的大陸網友仍力挺她到底，直到橫濱男前妻正式向福原愛提出告訴並公開她寫給橫濱男的「企鵝情書」後，風向便逐漸改變， 再度引發網友熱烈討論。不過，福原愛的工作似乎沒有因此受到影響，近日她也終於現身拍攝影片，透露自己即將在11月18日這天前往日本秋田，擔任桌球賽的評審嘉賓。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

而影片中，只見福原愛紮起馬尾並穿著紫粉色的無袖洋裝，整體造型看起來相當俐落又有氣質，但臉蛋卻不比以前豐腴，情緒上似乎還是有受到影響。而她在本月1日迎來的34歲生日微博動態中，部分網友也紛紛在底下猛酸「聽說當小三被人告了」、當小三沒好果子吃，小三你會遭到報應的」、「承認你在乒乓球上有一些成績，但是真的沒有出軌和做小三嗎？」、「來看小三」；但也有死忠粉絲跳出來支持「愛醬，要一直快樂！不要在乎別人說什麼」引起兩派人馬論戰。