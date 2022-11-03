大甲龍泉公托位在龍泉社區長壽會館2樓，緊鄰市立大甲幼兒園，完整了龍泉里的幼托拼圖。(陳世宗攝)

盧秀燕重視環保照顧幼兒生活，設公托是她這任最重要的施政，目的讓年輕人願生敢養。(陳世宗攝)

盧秀燕重視環保照顧幼兒生活，設公托是她這任最重要的施政，目的讓年輕人願生敢養。(陳世宗攝)

盧秀燕視察大甲首間公托 預告甲安埔區區有公托

大甲第一所公托公設民營大甲龍泉托嬰中心，從今年8月22日開始收托，甲安埔地區每區將都有一所公托！台中市長盧秀燕3日特前往視察，她拉著龍泉里長陳廷旺的手，強調這所公托設立，里長陳廷旺是最大的功勞，陳廷旺立即大聲說「市長的功勞」，兩人互相稱讚，現場響起一片掌聲，為里長及市長的努力鼓勵加油。

盧秀燕今天在社會局長彭懷真陪同下，視察大甲首間公托！盧秀燕指出，她重視環保照顧幼兒生活，設公托是她這任最重要的施政，她上任前台中市只有5所公托，這是大甲第一所公托、台中市第24所公托，年底前還有很多公托要開幕，政府提供的公托公幼要加強，也提高生育補助津貼。

盧秀燕指出，大甲龍泉公托位在龍泉社區長壽會館2樓，緊鄰市立大甲幼兒園，感謝大甲區公所和龍泉社區發展協會提供優質的環境，完整了龍泉里的幼托拼圖，一起照顧孩子。3年多來，台中市的公托數量從5間增加到27間，邁向6倍增，目的讓年輕人願生敢養。

社會局長彭懷真說，透過完善的公共托育資源，平價的托育服務，協助青年安心成家，支持父母就業與育兒；大甲龍泉公托照顧24名0到2歲嬰幼兒，規畫活動區、睡眠區、盥洗室、清潔區；更採開放空間設計，提供各類型學習刺激，營造舒適、衛生安全與符合幼兒發展的最佳照顧環境。

彭懷真表示，市府為支持育兒家長持續作為，今年起台中市生育津貼由1萬元加碼到2萬元，育兒津貼由3500元提高至5000元，公托補助從每月4000元加碼到5500元，準公托和準公保母每月補助8500元。「生育津貼加碼」、「提高育兒津貼」、「增加托育補助」、「就托費用再降低」組合成「平價生養」大禮包，作年輕爸媽最堅實的後盾，鼓勵年輕人願生、敢養。