Rita（前）在MV中與男主角有許多互動戲碼。（艾迪昇傳播提供）

Rita第3波主打歌〈難過情關〉MV挑戰大尺度床戲，唱出對感情的難捨與無奈，並在MV中展現炸裂演技，除了要瞬間落淚，還要與男主角在床上、浴室，演出「成人級」虐戀。Rita坦言看到腳本有點愣住，心中狐疑「這首經典好歌，要怎麼演出激烈纏綿」？但想了2秒，就爽快回應：「來拍啊！怕誰啊。」

對於尺度的拿捏，Rita想得透徹，她說：「其實仔細看內容，我們除了擁抱，最多就是磨鼻頭，完全沒有接吻劇情，只因為讓男主角裸上半身，就營造出大尺度激情的印象，再加上猛男展露身材，男生女生都愛看，幫大家謀福利啦！」果然透過淋浴間剪影、冰塊滑過肌膚等鏡頭剪接，MV呈現纏綿又虐心的畫面。Rita笑說一開始唱片公司在挑選男主角時，特地找她一起開會，沒想到最後大家七嘴八舌整個歪樓，變成工作人員在挑各自的理想型，讓她啼笑皆非。

MV中最讓Rita印象深刻的是浴室激情戲，導演事前講戲只說：「等等Rita要把男生壁咚，其他的自由發揮。」語畢立刻清場。Rita對於突如其來的指令不知所措，和男主角2人在浴室面面相覷，她心想再拖下去也不是辦法，「畢竟對方也怕會佔我便宜，一定會不知所措，倒不如我直接講開，跟他說我自己的尺度」，轉念後讓2人解除尷尬，順利完成拍攝。

Rita表示之所以選擇唱這首歌曲，是因為自己的體悟，「女人常常會在情關上卡住，常會執著在某個點，要花好幾年才能走出來，但人生是自己的，只有自己想開才能走出去」，期待透過這首歌安慰到在情路上卡關的人，加速他們的痊癒時間。