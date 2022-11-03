國道1號南下汐止路段2日晚間邊坡發生二次崩坍，高公局封閉五堵到汐止路段搶修，但許多基隆上班族3日早上塞在通勤的路上。立委蔡適應向勞動部反映，勞動部表示，這次事故屬天然災害事件，勞工因此遲到，雇主不得視為曠工、遲到、扣發全勤。

蔡適應表示，因為國1封路，導致基隆往台北方向大塞車，他3日早上與勞動部長許銘春聯繫，要求考量因通勤，造成勞工發生上班遲到等問題研議相關對策，讓雇主及勞工都有個依循，不讓權益受損。

勞動部回覆，汐止國道走山事故發生交通阻塞情形，屬天然災害所致，縱使工作所在地未經轄區首長通報停止辦公，依《天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點》規定，勞工如有因此延遲到工，雇主仍不得視為曠工、遲到、強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補行工作、扣發全勤奬金、解僱或其他不利之處分。至未提供勞務之時段，工資可由勞資雙方協議。

另外，勞工發生上開情形，可妥為向雇主說明，如有相關誤點證明、行車紀錄、照片等資料可資佐證，亦可一併提供給雇主。勞工經過內部溝通，如仍無法處理者，可洽當地勞工局提供協助。

蔡適應表示，勞動部將於3日發布新聞稿，也希望民眾能夠重視自己的相關權益。