負數票協會民調 桃園市張善政小幅領先鄭運鵬(負數票協會提供)

距離九合一地方選舉不到1個月，負數票協會公布桃園市選情最新民調，桃園市長候選人目前以國民黨候選人張善政支持度較高，小幅領先民進黨的鄭運鵬5.2個百分點，民眾黨賴香伶和無黨籍鄭寶清支持度均為5.2％。

負數票協會公布委託求真民調公司完成的桃園市最新選情調查顯示，桃園市選民有29.7％支持張善政，24.5％支持鄭運鵬，5.2％支持賴香伶，5.2％支持鄭寶清，另有16.1％尚未決定。明確表態者為64.6％。

在地區方面，張善政在復興區(85.8％)、八德區(45.2％)、平鎮區(43.4％)、籚竹區(42.0％)、楊梅區(32.1％) 的支持度領先其他候選人；鄭運鵬則在大溪(50.7％)、大園區(43.7％)領先。

在性別方面，女性有20％表示尚未決定，比率高於男性的12％；年齡部分，則以30至39歲、以及70歲以上未決定者較多，都在二成左右，鄭運鵬在這兩個年齡層的支持度也領先其他候選人，其餘年齡層則以張善政領先。

民調中也詢問選民，如果手中這一票可以選擇投反對票，則選擇支持張善政的有17.8％、反對張善政的有3.6％、淨支持率為14.2％；支持鄭運鵬為18.1％，反對鄭運鵬11.0％、淨支持率為7.1％；支持賴香伶3.2％，反對賴香伶0.7％，淨支持率為2.5％；支持鄭寶清4.5％，反對鄭寶清6.5％，淨支持率為負2.0％。

負數票協會指出，從民調來看，鄭運鵬給桃園市民的負面觀感較強烈，若有負數票機制，張善政領先鄭運鵬的比率會從5.2個百分點拉大到7.1個百分點。

此次調查，也詢問桃園市民與哪一個政黨的理念比較接近？民進黨以24.0％遙遙領先國民黨的17.6％，民眾黨17.4％，時代力量4.1％，但不偏任何黨和不表示意見者占最多數，有34.3％。

負數票協會理事長張天鷞認為，反對是基本人權，加入反對票選項後，部分本來不願意去投票支持任何候選人的中間選民，就能選擇用反對票表示意見。投票率會提高，選民也不需要再「含淚投票」給並非真心支持的候選人。有反對票選項的民意調查才能更清楚反映更多民意。呼籲未來民意調查中也能加入反對票選項。

此次民調調查時間為10月26日至10月28日，共計完成1071份成功樣本，在95％的信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點。