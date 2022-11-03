蘋果iPhone價格一直都很硬，過往除了新款手機亮相，前一代舊機折扣外，官網幾乎未曾推出任何降價活動，但全球景氣低迷，大廠也撐不住，外資掌握蘋果罕見增加iPhone 14生產訂單，因此大膽預測，蘋果將為本季末或明年上半年破天荒的降價促銷預作準備，藉此刺激買氣去化庫存。

市場研究機構TrendForce日前表示，由於對中階手機需求平淡，蘋果正在減產iPhone 14 Plus手機，但也在擴大較昂貴的iPhone 14 Pro產量，將從最初規畫的50%提高到60%，未來可能進一步擴大到65%。

美媒The Information日前引述知情人士表示，蘋果已要求幾家供應商停止生產iPhone 14 Plus相關零件，並重新評估市場對該機型的需求。知情人士指出，蘋果兩家供應鏈下游廠商已經削減70％～90％的產量。

經濟日報報導，野村證券表示，整體市況不佳，拖累手機市場買氣，9月下旬高階iPhone 14 Pro產量增加，不足以抵銷10月下旬大幅縮減iPhone 14 Plus的訂單量，最新出貨預測下修下半年出貨量為8,250萬支，降幅8.3%。

野村近期掌握蘋果罕見增加iPhone 14生產訂單，背後可能有兩大原因，一是消化iPhone 14 Plus減產後釋放出的零組件與產能；二是為本季末或明年上半年破天荒降價促銷預作準備，藉此刺激買氣並去化庫存。