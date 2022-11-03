美股皆墨，台股今日開盤下跌近200點。生醫族群仍見多頭火種，望隼(4771)漲幅逾5%、生華科(6492)、達爾膚(6523)漲幅在3%左右，股王藥華藥(6446)力守平盤上方，持穩在500元以上。

達爾膚第3季EPS1.81元，擬配每股現金股利2元，今日股價持平開出後，一度衝至91元，盤中漲幅逼近3%。達爾膚第3季營收年減3成，稅後淨利年減21.5%，EPS小降至1.81元；前3季EPS 5.44元，較去年同期增加0.71元。達爾膚董事會也決議，以資本公積配發第3季現金股利每股2元。

興櫃股的華上生醫(7427)委託美國的CRO公司，完成自主開發抗癌候選藥物GNTbm-38的ADME研究，結果符合預期。預估在明年完成GNTbm-38原料藥、製劑、藥物動力、毒理藥代及安全性毒理後，可能有機會在明年底，向美國、中國及台灣申請IND。

GNTbm-38是華上生醫自主開發的全新結構、小分子、口服、表觀免疫調控(EpigeneticImmunomodulator) 的候選藥物，主要用於調控腫瘤微環境，是屬於廣普性的新世代腫瘤免疫療法骨幹藥物，已經申請全球約24件發明專利(含歐盟)，總計約有50幾個國家專利保護。