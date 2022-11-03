九合一選舉將至，花蓮縣內賄選案件頻傳，萬榮鄉一名何姓助選員為讓劉姓鄉民代表候選人順利當選，以中秋佳節名義贈送選民具相當價值的月餅禮盒請求支持，涉有投票行賄罪嫌，經檢方訊問，認為何涉犯《公職人員選舉罷免法》，但無羈押必要，以3萬元交保，劉則無保請回。連同本案，花蓮迄今已發生8起賄選案件。

檢調單位接獲舉報指出，何姓助選員為讓劉姓鄉代候選人順利當選，在劉登記參選後，趁著中秋節期間，以贈禮為名義，送給該選區多位具投票權的選民有一定價值的月餅禮盒，尋求投票支持，涉犯投票行賄罪嫌。

檢察官林英正昨指揮花蓮縣調查站、鳳林警分局、花蓮縣專勤隊、花蓮憲兵隊等單位，持票至劉、何住處共2個地點搜索，通知2人及6名可疑受賄民眾到案說明，檢方訊後認為，何涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》第99條第1項行求、期約及交付賄賂，雖然犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，諭知具保3萬元，劉則無保請回。

連同本案，花蓮迄今已查獲8起賄選案，第1起是鳳林鎮許姓里長參選人涉嫌在網路社群上，表明為里民免費洗車，用勞務方式換取選民支持，涉嫌賄選遭起訴。

第2起是鳳林鎮詹姓鎮民代表參選人，涉嫌以西瓜、現金2000元行賄，檢方帶回詹嫌、鍾姓椿腳、可疑受賄選民共20人到案，鍾以10萬元交保，詹聲押後法官諭知30萬元交保。

第3起為秀林鄉和平村王姓女村長參選人，透過樁腳以每票2000元換取選民投票支持，檢調查扣涉以買票的現金共38.1萬元後，王及3名樁腳遭押。

第4起為某山地偏鄉鄉長的江姓司機，自掏腰包送選民2000元紅包，請求投票支持鄉長連任，經檢方聲押獲准。

第5起為卓溪鄉張姓鄉民代表候選人涉嫌以2000元現金買票賄選，不過因事證已逐步釐清，檢方諭知限制住居候傳。

第6起為新城鄉林姓村長候選人與劉姓樁腳致贈村民茶葉、電風扇、手工香皂等物品，要求選民支持，經檢方訊後認為，劉聲押獲准，林諭知10萬元交保。

第7起為玉里龔姓鎮長候選人與搭配競選的第四區陳姓議員參選人，分別涉嫌以贈送豬隻、酒水及現金2000元至3000元不等行賄，檢方訊後，陳男聲押獲准、龔男與王姓樁腳分別具保50萬元和6萬元。

花蓮地檢署表示，以送禮形式包裝的賄選行為，仍涉犯投票行賄罪，檢方必會嚴加查緝，民眾如發現有賄選情事，歡迎提出檢舉，因而查獲賄選者可獲高額檢舉獎金，檢舉賄選專線（03）823-0159、0800-024-099按4。