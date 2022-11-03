918地震，受損鐵軌仍在檢視中。4道班人員今修復作業時，遭鐵軌擊中。（台鐵提供）

4名道班人員由消防局接駁送醫急救。（台鐵提供）

918地震造成東部鐵路受損，台鐵逐步恢復正常，但沿線仍持續檢修中。今天上午，有4名台鐵道班技術人員於臺東線K85＋750，也就是玉里鎮客城橋附近鐵軌路段，實施版式軌道調整作業時，遭彈開的鋼軌擊中，4人腿部膝蓋遭撕裂傷，其中1人傷勢較嚴重，有內出血跡象，因事故現場車輛無法駛入，傷者先乘坐鐵道工作推車，再由消防局接駁送醫。

台鐵表示，臺東工務段玉里道班技術助理陳、歐2人，以及臨時人員謝姓、呂姓營運人員等4人，於今天上午約9時15左右，於臺東線K85＋750處辦理版式軌道調整作業時，遭彈開的鋼軌擊中，導致陳2小腿撕裂傷，目前送玉里慈濟醫院。歐左腳受傷，謝2腿膝蓋受傷，呂則是腳踝受傷，報請消防局協助送醫中。

消防局接獲報案，玉里鎮台鐵客城橋區域段，有工作人員被鐵軌彈到肋骨和腳踝，傷者4人，消防局緊急到場，因與事故地點有段距離，所以使用台鐵工作推車將患者送至路面，經評估其中歐姓（23歲）傷勢較嚴重可能有內出血，其他3人為腳部輕傷，送往榮民醫院及玉里慈濟醫院

台鐵人員表示，4名道班人員主要是檢修918地震時，玉里鎮台鐵段鐵軌沿線檢視工程，強固鐵軌與路枕安全性。道班人員鬆開鐵軌扣夾，因具有彈力，因此被鐵軌擊傷。已通報各道班系統作業時注意安全。