經濟部於今(3)日行政院會中報告「中小企業整體競爭力提升方案」，行政院長蘇貞昌指出，未來5年將投入950億元，打造新世代中小企業，強化台灣經濟韌性，期盼打造出更多更多具國際競爭力的隱形冠軍。

行政院發言人羅秉成今在院會後記者會轉述，蘇貞昌於院會中表示，目前台灣超過159萬家中小企業，創造920萬就業機會，去年出口額成長達到2成5，表現亮眼。蘇指出，台灣超過159萬家中小企業，創造920萬就業機會，是台灣的經濟磐石，政府會根據不同需求，給予支持與協助，政府整合跨部會提出中小企業整合競爭力方案，打造未來的護國山群。

經濟部指出，隨著近期地緣政治增溫、全球產業供應鏈重組、各國加速升息抗通膨，導致全球經濟發展趨緩。在面對後疫情時代，產業發展型態已不同於以往，企業急需進行升級轉型，提升應變能力。

經濟部表示，政府持續推動「六大核心戰略產業」、「投資台灣三大方案」等措施，其中「中小企業加速投資行動方案」已吸引844家中小企業，投資金額超過3834億元，顯示中小企業投資動能仍強勁，政府將持續優化投資環境，加速企業全球布局、深耕臺灣，加強國際鏈結合作，鞏固確保關鍵產業全球優勢，強化臺灣經濟韌性。

經濟部說明，方案將透過跨部會協力合作，協助中小企業「淨零碳排」厚植整體綠色永續力、「數位轉型」強韌產業科技經營力，「創新加值」提高企業附加價值力，「在地共榮」打造地方繁榮幸福力。政府將持續力挺中小企業，培植創新研發能量，打造中小企業成為未來的護國山群，同時強化產業供應鏈韌性，共創臺灣經濟成長新動能，期能對區域及全球經濟復甦做出貢獻。