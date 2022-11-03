再過兩個月就要進入2023年了，而塔羅牌老師艾菲爾在臉書上點名5星座，牡羊座、獅子座、水瓶座、雙魚座、射手座事業財運特別的風光無限，由於水星及金星即將在11月16日、11月17日分別進入射手座，加上一星期後11月24日木星在雙魚座轉為順行，而木星守護著象徵樂觀、自由的射手，不僅帶動生活上的熱情，在事業財運都能沾染上無限好運。

▍第五名：牡羊座，小人遠離，貴人傍身。

順行木星在白羊座的玄秘宮位，是個小人遠離、貴人傍身的階段，人緣將會變得出奇的好，任何事項在與人溝通上暢通無阻，容易與他人心有靈犀，工作順心沒有阻礙，同事和主管也來助力，平時扯後腿的小人也躲得遠遠的，一切都照著希望的進度前進，成果可期，這段期間，如果有朋友找你敘舊，需撥出時間赴約，在聚會中有許多渴望獲得的資訊以及人脈，會帶來喜出望外的好消息。

▍第四名：獅子座，偏財運旺，理財有道。

順行木星來到獅子座的資源宮位，加乘金星、水星在偏財宮位的力量，偏財運將大放異彩，投資部分營收相當可觀，近期有考慮置產的人，只要看準時機，做足了風險的評估，這是一個進場的好時機，另外，當需要用錢的時候，這筆錢就會從家人、朋友的手中送來，就連另一半都將食衣住行的花費通通買單，可要記得將多餘的錢存起來，這將會是一筆不小的數目，同時也要做好明年的財務規劃，到時候和錢的關係會越來越友善。

▍第三名：水瓶座，財氣淹沒，人緣大好。

順行木星點亮水瓶座的財帛宮，加上即將進駐人際宮位的金星與水星，不只財運亨通、職場人際也一樣順遂，經手的項目、業績獎金都會有收入進口袋，也有朋友歸還欠款，到年底前財運都會一路暢通，就連買張彩票都能中獎，人際方面，不只開拓了新的人際圈、甚至進入圈子的核心並且握有發言權，在職場上大家的目光焦點都在水瓶座身上，新的人際圈也意味著新的關係降臨，年底前，如果有機會參加認識新朋友的聚會，可以好好的打扮一番。

▍第二名：雙魚座，工作生活，機運無限。

順行木星回到雙魚座的命宮，金星與水星也在事業宮位待命，為生活、職場、財運帶來轉機與好運，過去因為小人而背上的職場過失與不順心的工作環境都將遠離，有貴人為你翻案洗刷冤屈、並還清白，木星的順行能量帶來失復的名聲之外，更帶來能發揮長處的項目，升職加薪的日子離不遠了，生活中的煩心瑣事不但能按部就班的解決，也因此開發一些新技能，到年底前，無論是在生活或是工作方面都會有貴人相挺，多留意經常出沒在身邊的朋友，如果是異性朋友更要把握，可別讓富貴的桃花溜走。

▍第一名：射手座、職場輕鬆，神清氣爽。

金星與水星同時進入射手座的命宮，這兩顆星聯手的幸運能量將充滿射手座的生活周遭，先前也許歷經工作環境的不適應、與同事之間有嫌隙、緊湊的工作行程壓得喘不過氣，連帶影響到健康，不過別擔心，金水攜手合作，再加上守護星木星也順行，職場生活，將有如神助一般的莫名順利起來，工作之於甚至還有空閒的時間與同事喝喝下午茶，一舉消彌先前的不愉快，職場生活開始變得輕鬆愉快，心理承受的壓力也減少了，身體也跟著輕盈暢快，把握到年底前的這波好運，用來拓展工作上的技能、結識更多事業上的人脈，並且預約健康檢查為身體負責，不可拖拉。