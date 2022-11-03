展欣科技民意調查中心近日對桃園市長選舉進行電話民調，詢問各候選人支持度，國民黨桃園市長候選人張善政35％、民進黨鄭運鵬24％、無黨籍鄭寶清22％、民眾黨賴香伶4％，另有15％為廢票。鄭寶清說，隨時有逆轉勝機會。

鄭寶清表示，看起來鄭寶清的民調聲勢已經緊追鄭運鵬之後，就只剩2％的差距，隨時就有逆轉勝的翻盤機會與三足鼎立的政治局勢可期，尤其這是以誰對桃園市的建設及經濟發展最有幫助的民調題目來做的調查，在桃園市長鄭文燦與鄭運鵬「詐騙二人轉」的唬弄選民虛構台積電要設廠投資桃園的消息傳開之後，極有可能產生更明顯的民調消長大變化。

鄭寶清說，一定會繼續把握機會往前衝，以城市CEO的創新經濟能力結合台鹽董事長的經營實證經驗實績，為桃園的建設與經濟發展創造最好的成績，讓桃園市民都能有更美好的生活與幸福安康的日子可以過，這是鄭寶清的政治承諾，保證一定會說到做到。

展欣科技民意調查中心10月21日知道4位候選人的抽籤號碼後，於10月24日至25日再次進行市長候選人民意調查。電話民調問題為「桃園市長候選人有4位，您認為誰來當任桃園市長，對您及桃園市的建設及經濟發展最有幫助？」4名候選人順序隨機輪調，若民眾沒有選擇4名候選人，則視為廢票。展欣科技民意調查中心負責人陳宇宏表示，此次民調為展欣科技民意調查中心自費於10月24至25日間進行，針對桃園市內住宅、手機門號進行系統隨機抽樣，由機器人進行電話民調（手機、市話混合同步進行），有效樣本1076份（手機及市話各半），因此無對性別、年齡、教育程度等加權。在95％的信賴區間下，誤差不會超過正負3％。