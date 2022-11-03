搶救演練設想2部自用小客車於橋上發生事故，起火燃燒並有民眾受傷及落海失蹤等應變作為(圖／金門縣消防局提供)

金門大橋首次封橋災搶演練，跨局處投入合作無間，總計動員90人參與(圖／金門縣消防局提供)

甫於10月30日通車啟用的金門大橋，於昨(2)日晚間22至24時進行雙向封橋，辧理首次災害搶救演練，以提升各相關單位人員應變能力與熟悉作為，包括金門縣消防局、警察局、縣府觀光處、工務處、第九(金門)海巡隊、內政部消防署高雄港務消防隊水頭港分隊、高工局及台灣世曦工程公司等單位共同參與演練，各局處人員全力投入、合作無間，順利圓滿完成首次災搶演練。

金門大橋車禍事故搶救實兵演練，設想2部自用小客車於橋上發生事故，起火燃燒並有民眾受傷及落海失蹤，演練封、解大橋交管、火災排除、海上搜尋及傷員救護等應變作為。

演練過程由縣府觀光處負責大橋雙向封閉，並透過各式管道發送訊息；縣警局負責交通管制，以減少後續車輛遭受影響，並提供消防局安全救災空間。消防局初期指揮官到場後，發現一名關係人失蹤，疑似遭撞擊落海，立即透過指揮中心橫向聯繫第九(金門)海巡隊調派船隻，到金門大橋下方海域搜索。受傷人員由救護車給予生命徵象評估及傷情緊急處置後送醫；汽車起火狀況由消防局及水頭港消防分隊布署水線撲滅火勢，並持續射水降溫燃燒車輛，以避免復燃。演練過程緊湊逼真，總計動員90人參與，實地驗證封橋、橋上災害交通管制、人命救助、火災搶救、海上搜尋及解封等應變作為。

金門縣消防局長呂英華表示，早在金門大橋通車的前幾年，關於橋上災害搶救及烈嶼地區救災救護可能的改變，均已反覆研討並做好完整規劃，昨晚在橋上的跨局處救災演練，呈現的僅是安全相關議題之一。金門大橋通車迎來大小金門交通及生活便利，歡喜之餘仍需多加注意交通安全。

縣府表示，規劃通車後演練之目的，係有諸多面向考量，一來避免影響大橋整體建造進度，其次工程或封閉場域演練不符道路真實狀態，通車後演練可呈現最真實情境，以務實態度檢討各項操作程序合理性及完整性。此次演練使各單位熟悉交通事故應變作業流程，確保事故發生時應變協調整合流暢，以提升救災應變能量及處置效率，並累積經驗作為未來橋上事故之救災參考。