針對高虹安聘男友任立院助理爭議，高說要提出證據提供給檢調自清，國民黨新竹市長候選人林耕仁3日開記者會提5點回應，指選舉只剩20幾天，呼籲高虹安在投票日前向市民說明，而非假藉司法途徑當作拖延戰術，且高虹安指控他藉綠營掩護家族灰色事業，他也鄭重強調，若有證據就退選，即使當選也會辭市長職務。

林耕仁說，助理費的爭議既已成為輿論焦點，若高委員手中存有有利證據自應對外釋疑，而不是將司法當成擋箭牌，只是請求選民「相信你的保證」，不但是欲蓋彌彰，更是欺騙市民。

林耕仁指出，高虹安應先說清楚李姓助理在立法院的工作到底是「專職」還是「兼職」？他也提醒，既然是李姓助理的雇主，依法必須在立院幫李先生投保健保。而且，依二代健保規定，如同時具有專任工作與兼職工作者，應以「專任職務之工作參加全民健康保險」。

主要工作之認定，應以被保險人日常實際從事有酬工作時間之長短為認定標準，如工作時長短相同時，以收入較高者認定。高虹安競辦昨晚代李姓助理所發之聲明中指出，所稱「全時段」代接聽電話和執行任務的助理工作是不是「正職」？還是身為雇主的高委員其實不知道李姓助理的「正職」是什麼？

此外，林耕仁也強調，他在昨天公開承諾，當選後會將4年市長薪酬捐贈予公益團體。反觀高虹安未經任何查證即指控「藉綠營掩護本人家族在新竹多年來經營灰色事業」等。他也鄭重承諾，如果有證據證明本人家族何種灰色事業被綠營包庇的違法事實，就退出選舉，即便當選，也會辭去市長職務。

高虹安曾說，「如果有拿父母的一張發票或機票跟資策會請款，她可以立刻退選」，那他也要問高可不可以承諾，如果未來被確定高候選人被質疑之相關問題有涉法，也比照相同標準，退出市長選舉，或即便當選，也要辭去新竹市長。

針對高虹安說他「不努力經營基層」，林耕仁也問高虹安，當初去拜訪吳國寶議員，承不承認自己遲到半小時、承不承認向吳國寶議員表示「找不到路」？他也質疑，找不到新竹道路的市長候選人，真能帶領我們前進，還是要依然用謊言來帶過自己對地方根本不熟悉的事實，這樣的候選人，究竟有什麼資格指責他「不努力經營基層」？

最後，針對高虹安直指他「當選機率極低」，林耕仁則強調，面對外界對他的種種疑慮，高候選人總是閃躲、逃避，還逃到外縣市，牽扯新竹是「是非之地」，把整個新竹人拖下水。

他也指出，簡.奧斯丁曾說：「傲慢使人盲目」，高虹安對中華大學夜間部學歷的態度，以及面對爭議時的反應，已經讓樸實的新竹人徹底反感。決定當選與否，是偉大的市民，高候選人看低他的對手，等於看低了新竹選民，高虹安遲遲不願正視市民對她的檢視，才是真正拉低新竹市長選舉的格調。