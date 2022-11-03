經濟部編列20億元參加日本大阪舉辦的2025年世界博覽會，不料我國竟然只能以企業名義參加，引起朝野立委批評。民進黨立委許智傑指出，若真的不能以台灣為名，建議不要參與，可以改變形式在場外其他空間舉行台灣博覽會。

許智傑說，台灣並非國際展覽局（BIE）會員國，無法以台灣為名主動參展。但這場活動估計有3000萬人次參與，是讓台灣走向國際的一個很大機會，我覺得政府要繼續向BIE爭取，若真的無法以台灣為名，建議不要參與，可以改變形式在場外其他空間舉行台灣展覽會，我們每年在東京舉辦台灣plus活動，或許可以移師大阪，做一個堅固主權，又可以推動外交及國際能見度的折衷方案。

民進黨立委羅致政表示，針對國民黨質疑不能用台灣名義，乾脆不要去。他回應，很高興國民黨願意加入我們陣營，以台灣為名參與這些國際活動。昨天經濟委員會討論相關預算時，也做出決議要求行政部門用台灣名義爭取台灣館等，國民黨願意向主流民意靠攏，一起努力用台灣名義參與國際活動，這是正確的一步。

羅致政說，因為礙於國際現實，台灣不是國際展覽局的會員國，所以雖然日本和我們的關係很好，但他們也只是承辦單位。如果國民黨願意與我們一起參與更多國際組織，歡迎加入我們的行列。