因應季節轉涼，85度C即日起推出四款熱呼呼的冬日飲品陪消費者過冬！包括桂圓紅棗茶、桂圓紅棗奶茶、薑茶和薑汁奶茶強勢回歸，11月3日起全台門市開賣，季限定溫暖上線。85度C冬季經典熱銷的桂圓紅棗和薑汁系列，薑茶和薑汁奶茶－（熱）中杯售價50元，以台灣老薑蜜漬成薑片沖泡，入口就能嘗到薑片特有的辛香。而桂圓紅棗茶－（熱）中杯售價50元、桂圓紅棗奶茶售價55元，有特殊的柴燒香味，強調每一杯都可以喝得到真材實料的桂圓果肉，秋冬季節轉換之際，滋潤溫暖身心。