高雄市政府衛生局與國際扶輪3510地區林園扶輪社，於2至3日舉辦「幸福捕手」種籽師資培訓課程，此次課程邀請義大醫院精神科主任顏永杰、高雄市臨床心理師公會榮譽理事長陳靖、馬偕醫院精神醫學部主任方俊凱、予愛心理諮商所長李潔玲及醒吾科大老師舒海倫等專家授課，市府網絡局處、醫療相關從業人員、心理師、長照人員、教師及民間組織等單位，共156位人員參訓。

根據衛生福利部自殺防治中心統計，約有「6成」想自殺的人曾在行為前發出警訊，或是行為模式出現顯著改變，表示超過半數以上的自殺企圖者在行動前是有徵兆的，因此透過培訓課程，提高人員的警覺性，當身邊的人發出求救訊號時，能夠及時的給予鼓勵及提供協助。

此次課程透過分組討論、案例演練等方式，將「看、聽、轉、牽、走」幸福捕手概念推廣至社區，宣導自殺防治的重要性。

在長照中心服務多年的趙姓小姐，培訓後順利取得「幸福捕手種籽師資」合格證書，她表示，雖在長照中心照顧失能的長者多年，但仍然難以判斷長者是因為生理機能退化還是憂鬱傾向，才會引發某些行為，課程透過模擬真實情境與演練的方式，更加懂得辨識求助訊號、如何引導轉念及轉介資源。

林園扶輪社前社長鄭明光表示，此次是國際扶輪社全球獎助金第1案挹助心理健康計畫，藉由培訓自殺防治知能，提升高雄市民心理韌力與情緒覺察，讓人人都能守護生命。

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