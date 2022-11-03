瑪菲司（左）與老公一同飛往韓國。（Halo Mavis國際連線提供）

台灣電商女王瑪菲司（Mavis）去年雙十一購物節時，創下1周內締造2億營業額驚人成績，為了迎接今年雙11年度大檔期，她日前帶團隊飛往韓國長達11日，沒想到抵達韓國後正在做準備的團隊遇上梨泰院意外事故，在飯店睡覺時被一直響不停的手機警報震醒，瑪菲司非常震驚也很難過，祈禱不要再有更多人傷亡。

為了一年一度雙11大檔，瑪菲司率團隊前往韓國進行長達11天的馬拉松式封館，並找來孔孝真等眾多巨星的御用造型師李熙合作，而李熙上一位服務的大明星是李英愛，瑪菲司享受完美造型服務後，大呼：「太爽了啦，我已經覺得我變成李英愛了。」此外，對於封館首日就熱賣萬件商品，瑪菲司眉開眼笑發下豪願：「如果今年突破去年的成績，我明年就舉辦一場演唱會！」

瑪菲司也回憶起在韓國也曾有段拼命帶貨的時光，之前挺著懷孕6、7個月的大肚子還在跑韓國代購，因為韓國是晚市，得日夜顛倒工作，常常會忙到凌晨4.5點才能休息，有時媽媽還會跟著幫忙，雖然辛苦但仍咬著牙力撐，再度回到韓國很有感觸。