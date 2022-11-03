隨著2022年底選舉腳步接近，各陣營候選人之間的競爭也愈來愈激烈。有網友今(3)日在PTT上問及，若有一個縣市怎樣都不能丟，哪個縣市會被民進黨排在第一順位？該文章引來許多網友熱議。

網友在PTT發表「民進黨如果只能救一個縣市，會救哪個？」一文，並假設台北市、桃園市、新竹市、基隆市、苗栗縣、澎湖縣這六縣市，是民進黨落後或還在拉鋸，但還沒絕望的縣市。該網友問及，如果有一個縣市怎樣都不能丟，要傾全黨之力救起來，哪個縣市會排在第一順位？

許多網友則回應表示「新竹市」：「新竹吧 簡直當總統選舉在打」、「我猜新竹吧 有點誇張的熱」、「新竹，喬王本陣」、「救新竹啊，看不出來嗎」、「台北市是最有價值的，不過綠營跟綠粉心態肯定是新竹市」。另外，也有網友認為「一定是現任的桃竹 ，桃是六都，所以又更重要」、「桃園啊，重中之重」、「台北市長是最重要的」。

年底九合一選舉，外界普遍不看好民進黨這次選情，也有許多「預言」。台灣民意基金會董事長游盈隆10月19日接受港媒《中評社》提問時預估，民進黨除了台南市、高雄市、嘉義縣、屏東縣這2都2縣有勝算外，「其他哪個縣市敢說『穩贏』？」但游盈隆也認為，民進黨在苗栗縣也有贏的可能性，因為國民黨分裂很厲害。日本學者小笠原欣幸（Yoshiyuki Ogasawara）日前則預測，台灣年底縣市選舉，評估民進黨只能拿下5席。