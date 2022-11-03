香港ViuTV節目《晚吹-戀說話》由郭嘉駿、譚凱倫、鄭伊琪及郭奕芯擔任主持，近日邀請到YouTuber Choco分享因被前男友啟蒙，而展開的大膽又刺激的性愛經驗，節目播出後，引起香港汪有熱烈討論。

27歲Choco分享因為18歲結交的某位前任的過程：「有一任男友啟蒙了我，是Facebook認識的，約會了半年就開始同居，之後就天天啪。一開始是每天，有時候不止一次。」Choco當時的男友熱衷性愛，在約會約一年半後，男朋友更會與Choco在淩晨時分到公園尋求刺激，剛開始Choco對於這個提議感到遲疑，但由於男友經常提起，因此她也接受了：「他會要求我穿裙子，但不穿內褲，之後他又要求去後樓梯。」

不過在公眾地方發生性行為容易被路人看見，Choco就曾經差點被發現：「保安巡樓正好碰上，男保安，他一臉很平坦走過。他一開門，我們馬上縮了。」而交往近三年左右，對方提出新嘗試：「他提出想3P，說加上他朋友，他問我的時候，我以為他在試探我，所以我就比較隱晦說『等他先上來 』」

Choco坦言分手後她開始會找不同的人去嘗試新事物，當中更曾經三天與三個不同的性伴侶親熱：「有一個性伴侶曾經開著電話相機，然後就投影是電視到，邊望邊做。但是他就沒有掀錄影的按鈕。」Choco坦言就算認真約會，也非常注重「性」，又分享曾經有一任男友對自己無微不至，但最後因為尺寸不合而分開：「完全不合格。」

節目播出後，引起不少香港網友的討論，當中就有網民發現Choco在社交平臺上開啟會員制度，只要每個月繳付1314港元（約5,400新台幣）就可以觀看超過20條完整換衣服影片、寫真照片以及影片當中的私服。另外，她亦設立YouTube頻道，不定時分享尺度較大的影片。