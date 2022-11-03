衣索比亞政府和分裂主義的泰格瑞州領導人昨天（三）簽署了停火協議，旨在結束長達2年的戰爭，這場戰爭已造成數萬人死亡，約200萬人流離失所被迫離開家園。

據CNN 3日報導，「非洲之角」（Horn of Africa）高級代表奧巴桑喬（Olusegun Obasanjo）在儀式在南非普勒托利亞（Pretoria）舉行。這位前奈及利亞總統說，這項協議還要求「恢復服務，不受阻礙地獲得人道主義物資，保護平民，尤其是女性兒童和其他弱勢群體。」 奧巴桑喬強調：「這不是和平進程的結束，而是它的開始，」旁邊是非洲聯盟（AU）調解小組的其他成員，包含南非前副總統波恩古卡（Phumzile Mlambo-Ngcuka）和肯尼亞前總統甘耶達（Uhuru Kenyatta）。他說，作為一個非盟成員國將承擔「追蹤、監督和實施」的責任。

The Ethiopian government and regional forces from Tigray agreed to cease hostilities, a dramatic diplomatic breakthrough two years into a war that has killed thousands, displaced millions and left hundreds of thousands facing famine https://t.co/zaGLqe4EtK pic.twitter.com/yReEDRvWi4 — Reuters (@Reuters) November 3, 2022

衣索比亞比亞外交部副部長胡笙（Redwan Hussien）和泰格瑞省當局發言人芮達（Getachew Reda）簽署了協議，並在出席南非首都會議中心的人的掌聲中握手致意。

芮達表示：「現在我們所有人都應該遵守這項協議，」 「破壞程度實在太大了。」並表示「提格雷人民解放陣線已準備好實施和加快這項協議。」「為了解決我們人民的痛苦，我們做出了讓步，因為我們必須建立信任，」他說。

泰格瑞人民解放陣線一直不願參加由非盟支持在南非舉行的會談，因為他們認為奧巴桑喬與衣索比亞總理阿比（Abiy Ahmed）的關係過於密切，但他們最終同意並於10月25日開始討論停火。。

2020年11月，在泰格瑞人民解放陣線佔領了該州一個陸軍基地後，阿比下令進行全面進攻，這是聯邦和地方政府之間數月緊張局勢的高潮。

面對衣索比亞國防軍（ENDF）快速推進，泰格瑞人民解放陣線撤腿以保護要塞，但後來又重新出現並重新引發衝突。今年3月，交戰各方宣布「無限期人道主義休戰」，但在過去兩個月中，戰鬥仍在繼續，甚至愈演愈烈，如今正式宣布停戰。