半導體設備廠均華（6640）董事會通過2022年第三季合併財報，雖然本業營運降溫，但在業外收益挹注下，稅後淨利0.52億元、每股盈餘（EPS）1.87元，仍創同期新高、歷史第四高。累計前三季稅後淨利2.23億元、每股盈餘8.18元，已提前改寫年度新高。

均華2022年第三季合併營收3.39億元，季減20.73％、年減10.91％，為近1年半低點，毛利率38.27％，低於第二季41.83％、優於去年同期32.08％。惟營業利益0.36億元，季減達63.1％、年減16.68％，使營益率「雙降」至10.68％，為今年來低點。

雖然營收規模及本業獲利明顯下滑，但均華受惠新台幣貶值帶動匯兌收益增加，第三季業外收益0.3億元，季增達1.15倍、年增達1.21倍，使歸屬母公司稅後淨利0.52億元，雖季減達43.51％、仍年增達20.51％，每股盈餘1.87元，雙創同期新高、歷史第四高。

累計均華前三季合併營收11.61億元、年增6.38％，營業利益2.19億元、年增達62.19％，提前改寫年度新高，毛利率40.45％、營益率18.94％齊創同期新高。配合業外收益倍增，使歸屬母公司稅後淨利2.23億元、年增達74.12％，每股盈餘8.18元，提前改寫年度新高。