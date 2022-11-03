宏捷科(8086)前3季每股盈餘為0.45元，智慧型手機需求低迷，宏捷科10月合併營收下探至1.23億元，年減72.67%，為108年3月以來新低，宏捷科表示，由於訂單狀況不理想，第4季業績不樂觀，美系外資維持「減碼」評等，宏捷科盤中股價走弱。
通膨升息及大陸封控，智慧型手機市場寒氣逼人，尤其是大陸非蘋Android智慧型手機銷售慘兮兮，讓穩懋(3105)及宏捷科(8086)第3季本業轉為虧損。其中，宏捷科第3季營業淨損2437萬元，單季營業淨損率為4.13%，在業外挹注下，單季稅後盈餘為1372萬元，單季每股盈餘為0.07元；累計前3季營業淨利為3394萬元，營業淨利率為1.9%，稅後盈餘為8819萬元，每股盈餘為0.45元。
由於智慧型手機賣不動，宏捷科10月營收降至1.23億元，年減72.67%，為108年3月以來新低，累計前10月合併營收為19.12億元，年減51.54%。
宏捷科表示，由於智慧型手機及WiFi市況不佳，接單狀況不理想，第4季業績不樂觀，保守看待下半年業績。
美系外資最新報告表示，大陸主要客戶仍受到高庫存影響，我們認為去化可能需要到明年第2季，宏捷科第3季出現營業淨損，預估第4季營收將季減30%到40%，維持「減碼」評等，目標價40元。
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