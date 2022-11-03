台北寒舍艾美酒店搶攻春節圍爐商機，即日起至2023年1月16日推出宴會廳「兔躍豐年 迎春團圓」外帶即食熱年菜組，除夕至初二自取外帶每組9,999元，適合6人份享用，輕鬆在家品嘗五星主廚當日現做的年節好味。另外，1月21日除夕夜，寒舍艾美推出「Disco狂熱夜」除夕圍爐宴，中式桌席22,800元＋10％起，以美式繽紛的佈置，搭配復古舞蹈與精彩的抽獎活動，設有童玩遊戲區以及飛鏢機，標榜帶領賓客坐上時光機，重返1970美好的摩登年代，大人小孩都能時尚團圓、喜迎兔年。

台北寒舍艾美酒店宴會廳推出「兔躍豐年 迎春團圓」外帶即食熱年菜組，內容包含5道精緻開胃小菜「花生牛腱粒百頁」、「魚香肉鬆四季豆」、「白玉溏心烏魚子」、「芥末椒鹽烤中卷」與「椒麻香根藕片」，具豐富膠原蛋白又象徵富貴吉祥的「松茸元貝花膠一品佛跳牆」，奢華海鮮祝福來年豐收的「川味海皇醬汁干燒龍蝦」，代表年年有餘好兆頭的「京醬蔥油鮮露蒸龍虎斑」，兼具健康與美味的「低烹燒烤聖路易排佐輕蔬」，以及甜蜜花香、內餡濃郁的「玫瑰荔枝奶皇包」，以滿桌珍饈傳遞新春祝福，即日起開放預訂，除夕、初一及初二開放取餐。

台北寒舍艾美酒店除夕夜以復古Disco為主題，於宴會廳2樓及3樓推出圍爐宴活動，6人中式桌席22,800元＋10％、10人中式桌席36,800元＋10％，可享餐前酒會、主廚特製海陸佳餚，席間也可暢飲果汁、啤酒與紅酒，各式表演活動輪番上陣，熱力不間斷，有迎賓的財神爺以及舞龍舞獅，也有熱情活力的踢踏舞團，場內熱鬧，場外也同樣精彩，有為小朋友量身打造的「黏黏是好年」史萊姆，也有可愛的手作小物區，更有大人小孩可一同玩樂的飛鏢機、丟沙包與套圈圈，彷彿置身美式遊樂園。另外，凡出席圍爐宴的貴賓，穿著搭配任何Disco元素，即有機會獲得限量的精緻小禮。

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