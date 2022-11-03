大陸國台辦副主任潘賢掌今天（3日）表示，在中共二十大報告中，數位化和低碳化是未來的產業發展重點，希望加強推動兩岸企業在數位化、低碳化領域的交流合作。

由兩岸企業家峰會主辦的「海峽兩岸產業合作區（湖南）數位化和低碳化發展論壇」今天（3日）在湖南長沙登場，和位於台北遠東香格里拉大飯店的分會場透過網路視訊連線方式舉行。這是中共二十大結束後，兩岸共同舉辦的首場大型經貿交流活動。

潘賢掌在開幕式致詞時表示，前不久結束的中共二十大報告中提到，‍‍將加快發展數位經濟，促進數位經濟和實體經濟深度融合，‍‍打造具有國際競爭力的數位產業集群；統籌產業結構調整，‍‍汙染治理生態保護，應對氣候變化，協同推進‍‍降碳減汙獲利增長，推進生態優先，‍‍節約集約綠色低碳發展。‍

針對推進海峽兩岸產業合作區建設，‍‍促進兩岸企業在數位化、低碳化領域合作，潘賢掌提出4點看法：

一是錨定高質量發展，共同做大做強兩岸數位經濟。中共二十大報告指出，高質量發展‍‍是全面建設社會主義現代化國家的首要任務社會。‍‍大陸數位經濟規模大，截至去年底已達45.5兆元人民幣，‍‍居世界第二，網民規模10.3億人，網路普及率提升至73％。‍‍

潘賢掌表示，台灣在數位經濟方面起步早，‍‍發展數位經濟，在技術人才等方面具有較好的基礎。‍‍兩岸從業者加強數位經濟合作，‍‍有助於在技術產業合作基礎上，進一步延伸產業鏈、供應鏈，‍‍發揮互補優勢，實現強強聯合，‍‍推動兩岸經濟實現更高質量的發展。‍

二是貫徹新發展理念，‍‍攜手推動兩岸綠色低碳經濟發展。‍‍綠色是新發展理念最鮮明的底色。2021年‍‍大陸的天然氣、水電、核電、風電、太陽能發電‍‍等清潔能源消費，佔能源消費總量的比重較上年提高了1.2個百分點，‍‍達到了25.5％。新能源汽車、太陽能電池產量‍‍分別增長145.6％和42.1％。‍‍今年1至9月份，大陸新能源汽車、太陽能電池產量‍‍同比增長111.5％和33.7％，‍‍都實現了高速增長。

潘賢掌表示，未來大陸將堅定不移推動綠色發展，實現碳達峰、碳中和目標。‍‍廣大台商台企‍‍要積極把握機遇，充分發揮自身優勢，‍‍通過項目實施、技術合作、標準制訂等方式，‍‍深度參與大陸綠色低碳經濟的發展。‍

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三是建好用好平台，‍‍持續推進兩岸經濟交流合作。兩岸企業家峰會‍‍是兩岸企業界最重要的交流平台，大陸將大力支持‍‍峰會雙方保持良性互動，繼續辦好年會等各項活動，‍‍把兩岸經濟的蛋糕越做越大，‍‍更多造福兩岸同胞再立新功。‍

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潘賢掌表示，近年來大陸國家有關部門‍‍批准在廣西、四川、湖北、江西、湖南‍‍等5個省區設立海峽兩岸產業合作區，‍‍即將在重慶新設兩岸產業合作區。這些合作區各具特色，‍‍總體有利於採取降低運營成本，拓展內陸市場和周邊國家的市場。‍‍各台辦將繼續會同有關部門和省區‍‍加大對合作區的政策支持，把合作區建設向中西部轉移。廣大台商台企可以進一步瞭解‍‍合作區的有關規劃、政策舉措、配套措施等情況，‍‍並與大陸企業深化合資合作，尋求更多商機，實現更好發展，‍‍適時營造良好環境，確保兩岸經貿行穩致遠。‍

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潘賢掌表示，經過30多年的發展，‍‍兩岸經貿已經形成密不可分、互利互惠的基本格局，‍‍極大增進兩岸同胞的利益福祉，‍‍也對台灣經濟發展民生改善有強大的助力。‍‍大陸將貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，‍‍秉持兩岸一家親理念，‍‍完善增進台灣同胞福祉的各項制度和政策，‍‍為兩岸經貿合作提供更好條件，更大支持。‍

潘賢掌呼籲，當前台海形勢‍‍更加複雜嚴峻，廣大台胞台商要明辨是非、為所當為，‍‍堅定秉持民族大義，堅決反對外來干涉和台獨分裂，‍‍自覺反對抵制兩岸經濟斷鏈，‍‍與大陸同胞攜手推進兩岸關係和平發展，融合發展，‍‍為兩岸經貿合作行穩致遠，營造和平穩定的台海環境。‍

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潘賢掌表示，湘台歷史淵源深厚，交流交往廣泛，合作基礎紮實。湖南省委省政府高度重視對台工作，大力推進對台經濟文化交流合作，‍‍著力為台企發展營造良好營商環境，吸引旺旺等知名品牌企業落戶湖南。‍‍

潘賢掌表示，中共中央台辦、大陸國務院台辦將一如既往的支持湖南，擴大對台交流合作，‍‍繼續助力湖南成為廣大台灣同胞投資興業、安居樂業之地。‍‍